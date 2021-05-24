РИАМО - 24 мая. В столице в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов спорта, один из них уже введен, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до конца года запланирован ввод в эксплуатацию Международного центра самбо и Центра бокса на территории Олимпийского комплекса «Лужники», многофункционального спорткомплекса в Мневниковской пойме, двух футбольных полей, пяти ФОКов, ВМХ-велодрома, легкоатлетического манежа. Кроме того, завершится развитие территории спорткомплекса «Воробьевы горы».

«В настоящее время в стадии строительства находятся 17 объектов. Строительство четырех из них началось в этом году», – сказал Загрутдинов.

К объектам, которые начали строить в текущем году относятся ФОК с бассейном в районе Чертаново, ВМХ-велодром на ул. Ангарской, футбольные поля с инфраструктурой в Зеленограде и на ул. Паустовского.

Также в 2021 году запланировано начало строительства ФОКа на Изваринской улице, Ледового дворца для Центра спорта и образования «Самбо-70» и спорткомплекса с бассейном в районе Северное Бутово.

«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал, что за последние десять лет в Москве построили свыше 140 крупных объектов спорта», – подчеркнул Загрутдинов.

Он добавил, что этими объектами стали футбольные поля, ФОКи, бассейны, стадионы, а также Дворцы спорта. В настоящее время на новых объектах создается доступная среда, которая позволяет пользоваться ими маломобильным гражданам.

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