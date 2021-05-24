РИАМО - 24 мая. Завершился второй хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

На хакатоне «Умные города. Промышленность. ТЭК» были представлены восемь кейсов, в том числе два кейса от федеральных органов исполнительной власти, один кейс от регионального органа исполнительной власти, один кейс от органа местного самоуправления и четыре кейса от крупных корпораций.

Участники

На протяжении 48 часов 160 команд занимались решением кейсов Energomach, направленных на разработку ИТ-решений для энергетической и промышленной сферы в стране, а также для «умных городов».

Всего участниками было предложено 114 решений. Цифровая трансформация, анализ данных, ETL, предиктивная аналитика, искусственный интеллект, геймификация — этим и другим задачам были посвящены кейсы хакатона.

Во время хакатона участникам помогали и оценивали их более 145 специалистов (эксперты, наставники, трекеры), в числе которых представители ВТБ, «Сколкова», Huawei, МТС Digital, X5 Retail Group, АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»), Outside Digital, Сбербанка, «Деньги сразу», «Мегафон ТВ», госкорпорации «Росатом», акселератора «Транспортные инновации Москвы», АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Победители

пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» 1 из 4

Победителями кейса Минэнерго России стали команды: waico.ru, DigitalLab, fixikS. Победителями кейса государственной корпорации «Росатом» стали команды: BIMIt, MicIoT, NOVA.

Победителями кейса Минпромторга России и ГИСП стали команды: «Цифровой койот», RealityGang, «Алгоритмы умных городов». Победителями кейса администрации муниципального образования город Новороссийск стали команды: P.Resolved, sudo rm rf/, sky cats.

Победителями кейса Шереметьева стали команды: «Эффект фон Ресторфа», HolyDev, Webjox team. Победителями кейса акселератора «Транспортные инновации Москвы» стали команды: BigDataMSU, KS2Doors, URBAN SCIENCE KALININGRAD.

Победителями кейса АО «НИИАС» (РЖД) стали команды: МКС, Hack PRO, «4 кошечки и 1 киса». Победителями кейса правительства ЯНАО стали команды: IT Navigator, SST(F)U, SHASHL.NET.

Конкурс

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Генеральный партнер конкурса – госкорпорация «Росатом». Цифровой партнер – ПАО «Ростелеком». Партнер – Baring Vostok.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков рынка электронных коммуникаций.

В задачи РАЭК входят экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.