РИАМО - 24 мая. Открытый урок «С чего начинается почта?» прошел для школьников подмосковного Чехова в День славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва «Почты России».

Урок представляет собой традиционную акцию «Почты России» и Музея писем имени А. П. Чехова. Она проходит седьмой год подряд. В рамках акции школьники могут узнать историю почты. Кроме того, они пишут письма и отправляют открытки.

Главными темами открытых уроков становятся вопросы кто, зачем, как писали письма раньше и как это нужно делать сейчас. Истории о возникновении письменности переплетаются с современными почтовыми технологиями, о которых также рассказывают детям. В музее учащиеся могут почувствовать то, насколько важна связь письма и почты.

«Мы очень любим открытые уроки, особенно, когда это касается не только истории, но и социально-важных организаций, как «Почта России». Полезно знать, что такое марка, индекс, бандероль и какой именно путь проходит посылка или письмо от отправителя до адресата», — сказала педагог из Чехова Фатима Нагоева.

Заведующая сектором по популяризации жизни А. П. Чехова Евгения Бовшик отметила, что в рамках мероприятия слушатели получили уникальные открытки, которые представили собой ограниченный тираж к 125-летию Почтово-телеграфного отделения станции Лопасня.

Бовшик добавила, что в текущем году в честь памятной даты при участии «Почты России» открылась выставка «…почта исправна и все благополучно», посетителями которой стали свыше 3 тыс. человек. Работники музея и «Почты России» поделись со школьниками Чехове тонкостями оформления письменной корреспонденции.

Кроме того, все учащиеся получили открытку из лимитированной серии, также дети смогли отправить друзьям и учителям карточки прямо из музея.