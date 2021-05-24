РИАМО - 24 мая. В Подмосковье с 19 по 22 мая проходил Российский интернет форум, где собрались представители всех крупнейших компаний Рунета, государства, а также молодые специалисты и участники из других стран. Об этом сообщают организаторы РИФ-2021.

Открытие форума прошло в формате аналитической панели «Цифры и Тренды 2021/2022». Представители дискуссии поговорили о вызовах развития и регулирования цифровой среды.

В рамках главной аналитической панели Российского интернет-форума РАЭК презентовала самые свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2020-2021».

Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей. На 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей). По сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей).

В рамках 25-го юбилейного РИФ состоялась закрытая встреча «IT-суббота без галстуков» с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие ИТ-специалистов внутри страны.

Также прошел круглый стол «Цифровая трансформация — новое качество предоставления госуслуг?». Участники обсудили цифровую трансформацию, влияние пандемии на изменение портала госуслуг и перевод государственных электронных сервисов онлайн.

Кроме этого, провели круглый стол «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?», посвященный вопросу контроля за иностранными интернет-платформами и регулированию их деятельности на национальных рынках.

В рамках форума также состоялась секция по проблематике методов социальной инженерии. Эксперты рассказали, как злоумышленники вводят в заблуждение жертву путем обмана или злоупотребления доверием, и какие методы борьбы с таким мошенничеством сейчас разрабатываются государством и бизнесом.

В честь юбилейного 25-го РИФ 25 деятелей Рунета были награждены памятным дипломом и значком за многолетнее участие и поддержку форума.