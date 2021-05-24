РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В Подольске во время профилактической операции «Тахограф» к административной ответственности привлекли семь водителей, восемь должностных и три юридических лица, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В период с 17 по 23 мая в Подмосковье проводился профилактический рейд «Тахограф» для того, чтобы исключить факты управления транспортом без предусмотренных средств контроля за режимом труда и отдыха водителей.

За время проведения рейда сотрудники ОГИБДД УМВД по Подольску составили 18 административных протоколов за управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей. В том числе в отношении семи водителей, восьми должностных и трех юридических лиц.

Госавтоинспекция Подольска продолжит контролировать соблюдение водителями режима труда и отдыха. Нарушителей привлекут к ответственности в установленном законом порядке.