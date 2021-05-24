РИАМО - 24 мая. Возгорание на площади 3,5 тыс. кв м локализовали на территории бывшей птицефабрики в городском округе Лосино-Петровский, сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

В понедельник днем на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» в деревне Осеево на ул. Центральной, д. 29 загорелись загорелись деревянные паллеты и два склада. Территория птицефабрики не действующая, а ее помещения сдаются в аренду.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. В 15:30 возгорание локализовали на площади 3,5 тыс. кв м.

К тушению пожара привлекли 75 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 37 человек и 11 единиц техники.

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