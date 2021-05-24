РИАМО - 24 мая. Роскомнадзор может замедлить трафик Google в России, так как компания недостаточно активно работает над удалением запрещенного контента, передает Федеральное агентство новостей.

В настоящий момент Google не удалил около 5 тыс. запрещенных в РФ материалов, при этом более половины из них содержат призывы экстремистского характера.

Кроме того, поисковик не удаляет от 20% до 30% ссылок на запрещенные материалы. В надзорном ведомстве считают, что Google является лидером по объемам противозаконного контента.

Компании дали сутки на удаление противоправных материалов. Если же Google не выполнит данное требование Роскомнадзора в указанный период, то трафик ее сервисов на территории России может быть замедлен.

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