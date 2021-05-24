РИАМО - 24 мая. Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его модификация МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», поступили на вооружение Росгвардии, передает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил гендиректор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов, опытные образцы 9-мм модульного пистолета Лебедева и 9-мм МПЛ для выполнения специальных задач приняты на вооружение в подразделения Росгвардии.

Пистолеты разработаны в рамках ОКР «Рысь» по тактико-техническому заданию Росгвардии.

Оружие отличается эргономичностью. Благодаря углу наклона рукоятки пистолет удобнее лежит в руке, а низко расположенный ствол способствует меньшей отдаче при выстреле. Это позволяет стрелку быстрее производить повторные выстрелы.

Испытания пистолета Лебедева завершились в начале марта этого года. В нем используется патрон калибра 9 на 19 мм «Парабеллум», который в двое мощнее пули 9 на 18 мм от пистолета Макарова.