РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. В подмосковном Подольске водитель сбил ребенка, по данному факту проводится проверка, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

По предварительным данным, 21 мая в 11:00 на улице Профсоюзной у дома 7А водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.