РИАМО - 24 мая. На территории новой Москвы до конца текущего года построят тестовый модульный дом по программе реновации, его модули будут производить на заводе и привозить на стройплощадку, сообщает пресс-служба департамента строительства города.
Модули дома — это специализированные конструкции. Такая «жилая единица» включает основание, наружные и межмодульные стены, внутренние перегородки модуля, и его крышу, которая соответствует потолку квартиры. Внутри уже установлены инженерные системы.
Глава Депстроя добавил, что квартиры будут производиться на заводском конвейере и доставляться на площадку в готовности 97%. Это существенно сокращает сроки строительства. Применение новой технологии не ограничит участников программы в выборе планировок квартир.
Использование модульных технологий позволит возводить до трех этажей дома в сутки.
«Фактически на заводе производится готовые элементы квартиры, из которых потом собираются дома. В случае если построенный дом после обследования покажет хорошие эксплуатационные качества, технология может быть включена в программу реновации», — добавил Загрутдинов.
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