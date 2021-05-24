РИАМО - 24 мая. На территории новой Москвы до конца текущего года построят тестовый модульный дом по программе реновации, его модули будут производить на заводе и привозить на стройплощадку, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

Модули дома — это специализированные конструкции. Такая «жилая единица» включает основание, наружные и межмодульные стены, внутренние перегородки модуля, и его крышу, которая соответствует потолку квартиры. Внутри уже установлены инженерные системы.

«Строительство тестового модульного дома, на примере которого изучат возможность использования технологии для программы реновации, могут завершить до конца 2021 года. Это десятиэтажка, ее строят в новой Москве» — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Глава Депстроя добавил, что квартиры будут производиться на заводском конвейере и доставляться на площадку в готовности 97%. Это существенно сокращает сроки строительства. Применение новой технологии не ограничит участников программы в выборе планировок квартир.

Использование модульных технологий позволит возводить до трех этажей дома в сутки.

«Фактически на заводе производится готовые элементы квартиры, из которых потом собираются дома. В случае если построенный дом после обследования покажет хорошие эксплуатационные качества, технология может быть включена в программу реновации», — добавил Загрутдинов.

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