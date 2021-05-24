РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В Люберцах опубликовали новый график работы пунктов вакцинации от коронавируса на текущую неделю, сообщает пресс-служба администрации округа.

Расписание действует с 24 по 30 мая. В пунктах вакцинации можно привиться без предварительной записи.

Так, в понедельник привиться можно в СНТ «Ручеек» до 18:00. 25 мая прививки будут делать в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, СТД «Петрович» - с 12:00 до 16:00.

26 мая пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Торговые ряды» с 14:00 до 17:00, МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, СНТ «Ручеек» с 15:00 до 18:00. 27 мая привиться можно будет в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00, ТЦ «Гренада» - с 12:00 до 16:00, ТЦ «Метро» - с 12:00 до 16:00.

28 мая пункты вакцинации будут открыты в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, МФЦ «Томилинский» с 12:00 до 15:00, СНТ «Ручеек» с 15:00 до 18:00. Выездной мобильный комплекс «Гранд» будет работать с 11:00 до 15:00 по адресу: Новорязанское шоссе, дом №3.

29 мая сделать прививку можно будет в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, ТЦ «Текстиль-профи» с 13:00 до 17:00, ЖК «Люберцы» с 13:00 до 17:00.

30 мая привиться можно в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прививку в одно из 12 поликлинических отделений округа по телефону 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике.

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