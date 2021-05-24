РИАМО - 24 мая. Онлайн-челлендж «Сдай ГТО со звездой» стартует в столице 26 мая и продлится по 3 июня. Российские спортсмены и звезды шоу-бизнеса покажут школьникам и студентам колледжей, как правильно выполнять упражнения для сдачи физкультурных нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Челлендж проводит координатор выполнения норм ГТО в столице центр «Патриот.Спорт». В образовательных организациях Москвы действует 251 базовая площадка ГТО, за пять лет прошло около 14 тыс. мероприятий по выполнению нормативов, в которых приняли участие около 400 тыс. человек.

«Повторяя упражнения за известными спортсменами и артистами, дети смогут оценить свой уровень физической подготовки, дополнительно потренироваться, чтобы позднее отлично выполнить нормативы и получить заветный знак», — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Видео со звездами в течение недели будут публиковать на странице Московского центра «Патриот.Спорт» в Instagram. Школьники должны будут выбрать один норматив, записать его выполнение на видео и до 1 сентября выложить в свой инстаграм с хэштегом #СдайГТОсоЗвездой. На фотографии нужно будет отметить аккаунты звезды, которая учила выполнять упражнение, и Московского центра «Патриот.Спорт».

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев покажет ребятам, как правильно подтягиваться. Знаменитая волейболистка, двукратная чемпионка мира и Европы Екатерина Гамова продемонстрирует упражнения на пресс. Актер и ведущий Роман Юнусов записал на видео, как выполнять рывок гири. Также ролики запишут футболисты Сирило Кардозо, Денис Зубко и шоумен Алексей Лихницкий.

Авторов лучших роликов среди детей выберут в сентябре и наградят специальными призами. Также первые 2 тыс. участников получат в подарок футболку с логотипом центра «Патриот.Спорт».