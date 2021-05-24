РИАМО - 24 мая. В соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в официальных группах Первого канала прошли трансляции пары полуфиналов и финала музыкального конкурса «Евровидения-2021», наблюдали за ходом конкурса 6,5 млн зрителей, сообщает пресс-служба ОК.

Трансляции в названных сетях собрали свыше 12 млн просмотров. Свыше 5 млн просмотров приходятся на прямые эфиры полуфиналов конкурса, состоявшихся 18 и 20 мая. На онлайн-ресурсах Первого канала трансляции события собрали свыше 20 млн просмотров.

Конкурс проходил 18-22 мая в Роттердаме, от России на конкурс была отправлена певица Manizha, чье выступление привлекло зрителей соцсетей. Таким образом, первый полуфинал конкурса собрал в четыре раза больше просмотров, чем второй.

В основном пользователи следили за трансляциями посредством приложений соцсетей. Таким образом, в «Одноклассниках» доля просмотров на iOS и Android составила около 90%, а «ВКонтакте» — 97%. Самой активной аудиторией эфиров в ОК стали пользователи в возрасте от 25 до 55 лет. К трансляции в ВК в основном обращались люди в возрасте от 15 до 36 лет.

Кроме того, трансляции конкурса в ОК и ВК позволили стимулировать прослушивания песен Manizha на музыкальных платформах соцсетей. В настоящее время трек Russian Woman уже собрал 6 млн прослушиваний. Такой цифры удалось достичь c момента релиза композиции.

После того, как Manizha стала представительницей РФ на «Евровидении-2021», число прослушиваний ее песен в ОК выросло в десять раз, если сравнивать показатели с началом текущего года. Также выросло число уникальных слушателей, оно стало больше в 6,5 раз. При прямых трансляциях число прослушиваний стало больше в восемь раз, а слушателей — в 7,7. За неделю конкурса во «ВКонтакте» количество слушателей выросло в восемь раз, а прослушиваний — в четыре.