РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мая. Компания «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш») изготовила и отгрузила оборудование для второго блока АЭС «Руппур» в Республику Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

АО «ЗиО-Подольск» поставило сепаратосборник сепаратора-пароперегревателя (СПП-1200). Сепаратосборник предназначен для сбора отсепарированной в СПП влаги. Представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса, люк-лаза, патрубков подвода и отвода сепарата внутри корпусных устройств. Внутренняя перегородка сепаратосборника с установленными отсечными устройствами обеспечивает заданный уровень сепарата на разных режимах эксплуатации блока АЭС. Масса оборудования – 41 т. Эксплуатационный срок службы аппарата – 50 лет.

Конструкторская документация разработана специалистами отдела оборудования атомных станций №2 департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением. Ранее завод изготовил и поставил аналогичные аппараты для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2 и двух блоков Белорусской атомной станции.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком всего оборудования реакторного отделения и значительной части оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное и теплообменное оборудование.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1,2 тыс. МВт каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.