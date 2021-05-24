В настоящее время в Москве проходит программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой идет застройка промышленных зон. Многие из них появились еще в середине XX века на окраинах Москвы, но со временем столица расширялась, и промзоны оказались в плотном кольце жилой застройки и деловых кварталов. РИАМО подготовило серию публикаций о том, как изменятся столичные промзоны в ближайшие годы.