В настоящее время в Москве проходит программа комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которой идет застройка промышленных зон. Многие из них появились еще в середине XX века на окраинах Москвы, но со временем столица расширялась, и промзоны оказались в плотном кольце жилой застройки и деловых кварталов. РИАМО подготовило серию публикаций о том, как изменятся столичные промзоны в ближайшие годы.
Как планируется развивать промзону на северо‑востоке столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, как столичные власти планируют изменить историческую промзону на северо‑западе Москвы, читайте в материале РИАМО.
Как планируется развивать промзону на юго‑востоке столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, как планируют преобразить промзону на западе столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, что ждет промзону «Красный Строитель» на юге Москвы после реновации, читайте в материале РИАМО
О том, как столичные власти планируют изменить историческую промзону на севере Москвы, читайте в материале РИАМО.
В чем плюсы и минусы реновации крупной промзоны на востоке столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, как столичные власти планируют изменить историческую промзону на северо‑востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
Как планируется развивать историческую промзону на востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
В чем плюсы и минусы реновации крупнейшей промзоны на юге столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, как столичные власти планируют изменить крупную промзону на юго‑востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
О том, как столичные власти планируют изменить промзону на юго‑западе Москвы, читайте в материале РИАМО.
Как планируется развивать промзону на юге столицы, читайте в материале РИАМО.
Как планируется развивать промзону на юго‑востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
О том, как планируют изменить историческую промзону на востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
Как планируется развивать промзону на юго‑востоке столицы, читайте в материале РИАМО.
О том, как планируется изменить историческую промзону на востоке Москвы, читайте в материале РИАМО.
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