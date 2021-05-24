РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мая. В подмосковных Котельниках в ходе замеров не обнаружили превышения предельной концентрации вредных веществ в воздухе, сообщает пресс-служба администрации округа.

По многочисленным обращениям жителей ЖК «Оранж парк» сотрудники отдела экологии и природопользования управления благоустройства администрации Котельников произвели замер проб атмосферного воздуха газоанализатором «Бинар-1П». По результатам замера был составлен акт отбора проб воздуха на наличие вредных веществ.

Результаты замеров показали, что концентрация веществ находится в границах предельно допустимой нормы.