РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. В городском округе Люберцы за неполные четыре года выявили и оформили в муниципальную собственность 390 бесхозных объектов, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«После преобразования в городской округ Люберцы, в период с 2017 года по май 2021 года, оформлено в муниципальную собственность 390 бесхозных объектов. Большинство из них находится в поселках. Все объекты переданы на обслуживание соответствующим организациям и получили надлежащее содержание», - сказал Ружицкий.

Основная часть выявленных бесхозных объектов относится к дорожной и инженерной инфраструктуре.

«В число 274 объектов инженерной инфраструктуры вошли 15,8 км сетей теплоснабжения, 67,3 км сетей холодного водоснабжения и канализации, 81 объект электроэнергетики и 61,5 км сетей. Кроме того, бесхозными были признаны 86 участков автомобильных дорог протяженностью 20,4 км», - добавил Ружицкий.

Также за неполные четыре года выявили и оформили в муниципальную собственность пять памятников, шесть пешеходных дорожек протяженностью 0,9 км, девять парковок и светофоров.