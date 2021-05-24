РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мая. Учащийся отдела оркестровых инструментов ДШИ имени В.К. Андреева Котельников Александр Анахов стал лауреатом III степени Московского областного конкурса исполнителей духовых и ударных инструментов, сообщает пресс-служба администрации округа. Конкурс прошел в Павловском Посаде при поддержке министерства культуры Московской области. Членами жюри стали представители Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

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