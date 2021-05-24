РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Спортсмены Котельников обыграли команду из Орехово-Зуевского округа на чемпионате Московской области по футболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В выходные на стадионе «Дина» в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского округа прошел матч 2 тура чемпионата, в котором ФК «Компраг» принимал ФК «Котельники».

Первый тайм выдался обильным на голы на последних 10 минутах. На 35 минуте с передачи Григория Кленяева отличился Сергей Евсеенков, но спустя 4 минуты хозяева сравняли счет со штрафного. Уже через минуту Алексей Михайлов головой замкнул подачу Андрея Ковалевского и вывел «Котельники» вперед, но на последней минуте первого тайма Александр Левин забил второй гол со штрафного и на перерыв команды отправились при счете 2:2.

Второй тайм проходил с преимуществом команды Котельников, что не помешало «Компрагу» выйти вперед на 69 минуте. Сергей Колупаев замкнул прострел с правого фланга и вывел свою команду вперед. Усилив натиск на ворота соперника, «Котельники» сравняли счет.

А уже через 2 минуты Григорий Болгар завершил сольный проход ударом в противовес вратарю и вывел «Котельники» вперед. За 10 минут до конца матча хозяева остались в меньшинстве, что позволило футболистам закончить матч с победным счетом 4:3.