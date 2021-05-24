РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Люберецкий спортсмен Олег Мулюкин стал бронзовым призером Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в Подольске с 22 по 23 мая, в них приняли участие более 200 сильнейших спортсменов со всей России.

«На XIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Олег Мулюкин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг. Поздравляю спортсмена и его тренера Сергея Жиленкова!» - сказал Ружицкий.