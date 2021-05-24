РИАМО - 24 мая. Профилактические встречи по правилам безопасности при обращении с борщевиком Сосновского прошли в 200 школах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Детям рассказали, как борщевик появился в средней полосе России и как его отличить от других похожих растений, а также как с ним борются в регионе. Подробнее всего рассказывали, как избежать ожога, если довелось прикоснуться к борщевику.
Мероприятия прошли в Пушкине, Талдомском и Рузском округах. В городских округах Павловский Посад, Мытищи, Клин, Серпухов, Орехово-Зуевский и Истра провели классные часы и раздали листовки.
С момента начала борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье обработали более 5 тыс. га земель.
Борщевик Сосновского — растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.
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