РИАМО - 24 мая. Профилактические встречи по правилам безопасности при обращении с борщевиком Сосновского прошли в 200 школах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Эти образовательные мероприятия для учащихся состоялись в 9 городских округах Подмосковья, где сегодня отмечено наибольшее произрастание этого ядовитого и опасного растения», — сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Детям рассказали, как борщевик появился в средней полосе России и как его отличить от других похожих растений, а также как с ним борются в регионе. Подробнее всего рассказывали, как избежать ожога, если довелось прикоснуться к борщевику.

Мероприятия прошли в Пушкине, Талдомском и Рузском округах. В городских округах Павловский Посад, Мытищи, Клин, Серпухов, Орехово-Зуевский и Истра провели классные часы и раздали листовки.

С момента начала борьбы с борщевиком Сосновского в Подмосковье обработали более 5 тыс. га земель.

Борщевик Сосновского — растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.

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