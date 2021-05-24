РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Жители Люберец могут поделиться своим мнением о работе музеев и библиотек округа на специальном сайте, сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

Процедура независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры проходит в Московской области. Жителям региона потребуется несколько минут для того, чтобы ответить на все вопросы на сайте группы учреждений культуры. Процедура оценки качества продлится до 30 сентября.

Жителям Люберец нужно отыскать на сайте в разделе «Парки» МУ «Парк культуры и отдыха». В разделе «Библиотеки» - муниципальное межпоселенческое учреждение культуры «Центральная библиотека им. С. Есенина». В разделе «Музеи» - МУК «Музейно-выставочный комплекс». В разделе «Культурно-досуговые учреждения» - МУК «Люберецкий дворец культуры», МУК «Красковский культурный центр», МБУК «Центр культуры и досуга «Томилино».