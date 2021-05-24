РИАМО - 24 мая. В районах переселения по программе реновации в столице планируют построить свыше 400 социальных объектов, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В рамках квартальной застройки планируется строительство более 400 социальных объектов: порядка 270 объектов образования, более 30 объектов здравоохранения, более 40 объектов спорта, более 50 объектов культуры и административного назначения», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Таким образом, участники программы реновации получат все необходимые удобства в шаговой доступности о места переезда.

По словам Загрутдинова, это нужно, чтобы создать качественную городскую среду в кварталах реновации.

По программе реновации в столице уже переселились 30,2 тыс. человек, построено 113 домов, строится еще 174, а проектируется 92 новостройки. Снесено 50 старых домов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов.

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