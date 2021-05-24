РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. В Дзержинском на фестивале народного творчества «Угрешский сувенир» выступили театральные коллективы и прошли русские народные игры, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.
В Дзержинском в минувшие выходные прошел II фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир». У Верхнего пруда каждый гость праздника смог поучаствовать в традиционных русских забавах и народных играх, посостязаться в силе и смекалке, погрузиться в атмосферу национальной русской культуры в непосредственной близости от Николо-Угрешского монастыря.
На фестивале прозвучали народные песни, выступали театральные коллективы. Также были развлечения для детей: скоморохи Кузьма и Клуша играли с ними в русские народные игры. Ребята даже устраивали настоящие бои с соблюдением техники безопасности, учились забивать гвозди.
У мастеров можно было купить самодельные вязаные игрушки, украшения, научиться вырезать из дерева. Лоточницы продавали леденцы в виде золотых петушков, а с большими Медвежонком и Совой мог сфотографироваться любой желающий.
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