РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. В Дзержинском на фестивале народного творчества «Угрешский сувенир» выступили театральные коллективы и прошли русские народные игры, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

В Дзержинском в минувшие выходные прошел II фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир». У Верхнего пруда каждый гость праздника смог поучаствовать в традиционных русских забавах и народных играх, посостязаться в силе и смекалке, погрузиться в атмосферу национальной русской культуры в непосредственной близости от Николо-Угрешского монастыря.

«Фестиваль народного творчества «Угрешский сувенир» проводится для духовно-нравственного, патриотического, культурно-эстетического воспитания, популяризации исполнения лучших образцов народного творчества и исконно русской национальной культуры, выявления талантливых исполнителей и коллективов в различных жанрах народного творчества», – сказал Жук.

На фестивале прозвучали народные песни, выступали театральные коллективы. Также были развлечения для детей: скоморохи Кузьма и Клуша играли с ними в русские народные игры. Ребята даже устраивали настоящие бои с соблюдением техники безопасности, учились забивать гвозди.

У мастеров можно было купить самодельные вязаные игрушки, украшения, научиться вырезать из дерева. Лоточницы продавали леденцы в виде золотых петушков, а с большими Медвежонком и Совой мог сфотографироваться любой желающий.