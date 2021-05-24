РИАМО - 24 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу замкнуть Большую кольцевую линию в 2022 году, ранее работы собирались закончить до конца 2023 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Все силы и средства для этого у нас есть, так что нет сомнений — мы справимся», — сказал Бочкарев в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он уточнил, что в 2022 году в столице завершат работы по оставшимся 7 станциям.

До конца нынешнего года в городе планируют ввести 9 новых станций. Речь идет о «Давыдкове», «Аминьевской», «Мичуринском проспекте» и «Проспекте Вернадского», «Терехово» и «Кунцевская», «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

«Там же, на южном отрезке, закончим реконструкцию существующего участка от «Каширской» до «Каховской», — отметил Бочкарев.

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