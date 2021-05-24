РИАМО - 24 мая. Недавнее решение мэра Москвы Сергея Собянина об увеличении финансирования ключевых проектов метростроения, в частности Большого кольца, позволит еще быстрее протянуть метро ближе к горожанам, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее столичный градоначальник поставил задачу обеспечить к 2025 году 90% горожан метро в шаговой доступности.

«На развитие метрополитена предусмотрен колоссальный объем средств Адресной инвестпрограммы на 2021–2023 годы — около 40% трат, заложенных в документе», — сказал Бочкарев в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он отметил, что в течение 3 лет планируется ввести более 58 км новых линий и 25 станций.

За последние 10 лет в Москве ввели 310 км линий и 150 станций с учетом Московского центрального кольца и построенных двух диаметров.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>