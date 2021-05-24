РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мая. В Дзержинском определили победителей Кубка главы округа по боксу, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Почти 100 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Рязанской и Орловской областей собрал в Дзержинском VI открытый Кубок главы города по боксу. Проходили соревнования среди юношей 2005-2011 годов рождения в минувшие выходные в каркасно-тентовом сооружении на стадионе «Орбита».

Жук в своей речи подчеркнул, что турнир совпал с большим православным праздником — Днем Святителя Николя.

Дзержинский на ринге представляли воспитанники спортивной школы «Орбита» и клуба бокса «Угреша». По итогам дня они завоевали 10 наград. Победителями стали Святослав Чекаданов, Максим Аксенов, Никита Попов, Владимир Овчинников, Егор Толмачев, Владислав Бадмаев и Александр Толстокоров, который также был признан лучшим боксером. Его соперник из города Люберцы Алан Абакаров получил приз «За волю к победе». Серебро городу принесли Даниил Трамбовицкий и Егор Семенихин.