РИАМО - 24 мая. С 17 по 21 мая участниками торгов по аренде земельных участков в Подмосковье стали 225 человек, одним из самых популярных стал лот в Дмитровском округе, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«На торгах по аренде земельного участка, расположенного в Дмитровском городском округе, площадью 850 кв. м под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство на лот претендовали 16 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую в 37 раз», — отметили в пресс-службе.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в регионе можно на Едином портале торгов Московской области.

Цена за аренду участка в Дмитровском округе выросла в 103 раза в ходе торгов>>