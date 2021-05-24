РИАМО - 24 мая. В понедельник днем на территории ЗАО «Щелковская птицефабрика» в Подмосковье произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях. Возгорание произошло в городском округе Лосино-Петровский в деревне Осеево на ул. Центральная, д. 29.

На территории птицефабрики загорелись деревянные паллеты, они находятся на открытой площадке. Рядом с ними размещены два склада и сэндвич-панели. На текущий момент фабрика не действует, а ее помещения сдаются в аренду.

Пострадавших в результате возгорания нет. К тушению возгорания привлечены 67 человек и 19 единиц техники, среди которых 31 человек и 9 единиц техники от МЧС.