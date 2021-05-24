РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. Во всех образовательных учреждениях городского округа Люберцы прозвучал последний звонок, в этом учебном году школу закончили 1 347 одиннадцатиклассников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В этом учебном году последний школьный звонок прозвенел для 1 347 одиннадцатиклассников городского округа. Среди них 87 школьников - претенденты на медаль «За особые успехи в учении». Кроме того, по итогам 2020-2021 учебного года 66 люберчан получили стипендию губернатора Московской области. Еще 40 человек стали обладателями именной стипендии главы городского округа Люберцы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что учащиеся Люберец получили хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: победителями и призерами стали восемь человек, из них три призера - одиннадцатиклассники.

В этом учебном году в округе 2,9 тыс. выпускников 9-х классов.