РИАМО - 24 мая. На минувшей неделе в торгах по продаже имущества в Подмосковье приняли участие 18 человек, по продаже земельных участков - 15 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, на торгах по продаже земельного участка, расположенного в городском округе Егорьевск площадью 1 тыс. кв. м на лот претендовали пять участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую в два раза», — отметили в пресс-службе.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.

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