РИАМО - 24 мая. Температура в столице в начале июня будет холодной — на 2-3 градуса ниже нормы, по утрам местами вероятны заморозки, сообщает РИА Новости.

По словам главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в пониженных местах рельефа местности температура может понижаться до слабо отрицательных показателей.

Столбик термометра может показать до 0 — минус 0,1 градуса. Такие значения могут быть зафиксированы в самых холодных местах Подмосковья, к примеру, в Черустях и Истре.

По словам специалиста, «велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы».

Ранее синоптики сообщали, что в конце текущей недели в Москве ожидаются грозы и ливни.

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