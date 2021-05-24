РИАМО - 24 мая. Полицейские из подмосковного Домодедова задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в мошенническом хищении 440 т лука на сумму 3,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Заявление в полицию поступило от 63-летнего индивидуального предпринимателя из Нижегородской области.

«Мужчина пояснил, что с ним по телефону связалась жительница Ростовской области, представившись сотрудником одной из правоохранительных структур, указала на свое знакомство с его деловым партнером», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По ее словам, женщина предложила свои услуги по транспортировке и продаже 440 тонн лука, принадлежавших ИП, в Московский регион. Получив согласие на проведение операции, аферистка продала товар и присвоила себе выручку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину задержали и поместили под стражу.