РИАМО - 24 мая. На минувшей неделе в Подмосковье выставили на торги 72 имущественных объекта, в том числе объявлены 36 электронных аукционов и 36 «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, можно взять в аренду земельный участок под животноводство площадью 1 225 106 кв. м в городском округе Лотошино, взять в аренду здание площадью 897,3 кв. м с земельным участком площадью 1447 кв. м для размещения банного комплекса в городском округе Балашиха, приобрести нежилое здание площадью 143,9 кв. м с земельным участком площадью 500 кв. м в Наро-Фоминском городском округе», — сказали в пресс-службе.

Также желающие могут приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство площадью 1,2 тыс. кв. м в Раменском округе.

На прошедшей неделе в Подмосковье также состоялись 94 аукциона по аренде и продаже имущества, земельных участков.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.