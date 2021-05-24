РИАМО - 24 мая. В Подмосковье начался основной период ОГЭ для девятиклассников, в текущем году в экзамене участвует более 77 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году девятиклассники сдают ОГЭ всего по двум обязательным предметам – русскому языку и математике», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что экзамены проводятся в более чем 1,1 тыс. пунктов. Все они оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

Каклюгина отметила, подготовка к проведению экзаменов была тщательной. Так, наблюдать за испытанием будет 2 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей и 50 онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Подмосковья.

Министр уверена в том, что выпускники справятся с испытаниями из-за того, что активная подготовка к экзаменам велась в течение всего процесса обучения.

Основной период экзаменов продлится до 28 мая. Пересдача в резервные дни с 8 июня по 2 июля доступна тем, кто пропустил экзамен в основные дни по уважительным причинам.