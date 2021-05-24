РИАМО - 24 мая. Еще 24 спортивных объекта планируют построить и ввести в эксплуатацию на территории Москвы в текущем году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За десять лет количество москвичей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросло более чем в два с половиной раза. Это не может не радовать. Поэтому доступную спортинфраструктуру будем развивать и дальше. В этом году планируем ввести 24 объекта», — сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, в спорткомплексе «Лужники» до конца года должны ввести в эксплуатацию современный центр самбо и бокса, реконструировать универсальный спортзал «Дружба», построить Ледовый дворец «Кристалл» и теннисный центр.

В 2020 году в городе ввели в эксплуатацию 16 спортобъектов, а за десять лет – 136 объектов. Все они находятся в пешей доступности от жилья и транспортных узлов.