РИАМО - 24 мая. В столице в сфере строительства жилья отмечаются высокие темпы, объемы строительства практически вернулись к доковидным показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По итогам первых четырех месяцев года сдано более 3,5 млн кв. метров недвижимости, включая свыше 1,6 млн «квадратов» жилья. К слову, это 40% от годового плана», — сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что с января по апрель в городе ввели в эксплуатацию 14 объектов социальной инфраструктуры: пять детских садов, две школы, по одному объекту здравоохранения и культуры, а также пять спортивных объектов.

«Радуют и показатели ввода коммерческой недвижимости, ведь в основе нашей градостроительной политики лежит принцип комплексного освоения территорий для создания рабочих мест в шаговой доступности», — отметил заммэра.

По его словам, за четыре месяца в городе построили 29 крупных объектов общей площадью около 1 млн кв. метров. Среди них пять промышленно-производственных, шесть административно-деловых и четыре складских объекта.

По словам Бочкарева, динамика показывает, что в Москве достигнут плановых показателей текущего года — ввода не менее 8,5 млн кв. м недвижимости, включая порядка 4 млн кв. метров жилья.

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