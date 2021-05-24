РИАМО - 24 мая. В настоящее время в столице завершились работы по проектированию Бирюлевской линии Московского метрополитена, работы стартуют в скором времени, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Чтобы метро как можно быстрее пришло в те районы, где его так ждут, специалисты трудятся круглосуточно, в несколько смен. Так, продлевается Люблинско-Дмитровская ветка до поселка Северный, где на новом участке от «Селигерской» до «Физтеха» будут три новые станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех», - сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

Он добавил, что участок, который откроется, позволит улучшить транспортное обслуживание порядка 400 тыс. жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный и тех, кто ездит туда на работу и учебу. Так, время поездки для граждан, которые воспользуются метро, сократится на 15–20 минут.

Бочкарев отметил, что в настоящее время ведется активное строительство первого участка новой Троицкой линии. Она пройдет от Большого кольца до Коммунарки, а в будущем сможет дотянуться до Троицка. Кроме того, планируется продление Арбатско-Покровской линии до Гольянова.

По словам Бочкарева, планы включают в себя возведение новых станций на действующих линиях метро, а именно «Суворовской» — на Кольцевой ветке — и «Южного порта» — на Люблинско-Дмитровской. Помимо прочего, начато строительство Рублево-Архангельской ветки, а работы по уже спроектированной Бирюлевской стартуют в скором времени.

Заммэра подчеркнул, что в настоящее время также возводится 5,2-километровый участок Солнцевского радиуса от «Рассказовки» до аэропорта Внуково с промежуточной станцией «Пыхтино».

«В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин дал старт еще одной проходке тоннеля от «Пыхтина» до «Рассказовки», а в будущем году мы двинемся уже в сторону до Внукова», — отметил Бочкарев.

Он добавил, что, таким образом, аэропорт первым в РФ обзаведется собственной станцией метро.

Продление Сокольнической линии до станции «Новомосковская», по словам Бочкарева, заметно улучшит транспортное обслуживание жителей новой Москвы и Южного Бутова.