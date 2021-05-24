РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. Полицейские в Королеве просят откликнуться свидетелей стрельбы на улице Октябрьской, сообщает пресс-служба подмосковного главка.

21 мая вечером на пешеходном переходе на улице Октябрьской водитель иномарки открыл стрельбу по пешеходам. В ходе конфликта были ранены двое мужчин.

«На не регулируемом пешеходном переходе между 57-летним водителем автомобиля иностранного производства и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел словесный конфликт, в результате чего водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении мужчины, применившего оружие, дознавателем УМВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. После выздоровления двум пострадавшим пешеходам будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Предварительное следствие продолжается.

Полицейские в Королеве просят очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, и особенно о начале конфликта, позвонить по телефонам дежурной части: 8 (495)511-59-00, или в отдел дознания: 8 (495) 511-50-31.

Видео с места стрельбы в подмосковном Королеве>>