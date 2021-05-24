РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мая. Полицейские в Королеве просят откликнуться свидетелей стрельбы на улице Октябрьской, сообщает пресс-служба подмосковного главка.
21 мая вечером на пешеходном переходе на улице Октябрьской водитель иномарки открыл стрельбу по пешеходам. В ходе конфликта были ранены двое мужчин.
Она добавила, что в отношении мужчины, применившего оружие, дознавателем УМВД возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. После выздоровления двум пострадавшим пешеходам будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом. Предварительное следствие продолжается.
Полицейские в Королеве просят очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, и особенно о начале конфликта, позвонить по телефонам дежурной части: 8 (495)511-59-00, или в отдел дознания: 8 (495) 511-50-31.
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