РИАМО - 24 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки в Подмосковье зафиксировали в Мытищах (102), Одинцовском (67) и Ленинском (66) городских округах, всего за это время в регионе выявили 766 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

44 новых случая инфекции за сутки выявили в Сергиево-Посадском округе, 38 – в Люберцах, 36 – в Химках, 33 – в Орехово-Зуевском округе, 32 – в Домодедове, 31 – в Королеве, 28 – в Балашихе, 27 – в Котельниках, 25 – в Подольске, 18 – в Дмитровском округе, по 16 – в Богородском округе, Жуковском и Красногорске, по 15 – в Ивантеевке, Клину, Пушкине и Ступине, 11 – в Дзержинском.

Девять новых случаев Covid-19 за сутки выявили в Егорьевске, по восемь – в Раменском округе и Серебряных прудах, шесть – в Кашире, по пять – в Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Рузском округе, Серпухове и Электростали, по четыре – в Коломне и Наро-Фоминском округе.

По три новых случая коронавируса зафиксировали в Истре, Солнечногорске, Черноголовке и Щелкове, по два – в Волоколамском округе, Дубне, Лотошине, Пущине и Реутове, по одному случаю – в Воскресенске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Талдомском округе.

Ни одного случая болезни не выявили за сутки в Бронницах, во Власихе, в Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском округе, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Фрязине, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 266 000 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6077 человек, выздоровели 217 945 пациентов.

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