РИАМО - 24 мая. Московский городской суд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе уголовное дело в отношении бывшего полицейского Ивана Князева, который прострелил ногу девочке в Москве из травматического пистолета, передает ТАСС.

«В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Ранее правозащитник Иван Мельников просил прокуратуру провести проверку, чтобы обжаловать приговор и привлечь экс-сотрудника к более суровой ответственности. Преступление было совершено с применением оружия и в состоянии алкогольного опьянения, что является серьезными отягчающими обстоятельствами.

6 декабря 2020 года около дома на улице Судостроительной в столице пьяный полицейский в гражданской одежде и не при исполнении выстрелил из травматического оружия в 13-летнюю девочку, с которой у него произошел конфликт. По данным следствия, он был другом семьи девочки и в тот день гостил у них.

В марте мужчину приговорили в трем годам условно за хулиганство с применением насилия (п «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Из органов его уволили сразу после инцидента.

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