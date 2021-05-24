РИАМО - 24 мая. В понедельник в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» в одноименном сообществе соцсети «ВКонтакте» начинается онлайн-неделя «Твоя безопасность», сообщается на сайте «МВД Медиа».

Спикерами события станут сотрудники МВД РФ. Благодаря им школьники смогут узнать о работе правоохранителей, ее спецподразделений, а также о том, каким образом можно избежать вредных привычек. Кроме того, участникам расскажут как не попасться на уловки злоумышленников. Также в рамках мероприятия школьники узнают о том, чем помогает мобильное приложение МВД России.

«Расписание онлайн-уроков недели безопасности с МВД России насыщенное и очень интересное. Мы постарались сделать так, чтобы ребята не скучали. Включили в познавательный процесс полезные видеоматериалы, викторины, экскурсии, прямые трансляции с сотрудниками и тематические конкурсы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что когда обучение закончится, будут подведены итоги творческих состязаний. Победители состязаний получат призы.

Волк отметила, что МВД уделяет работе с детьми пристальное внимание. Так, работа правоохранителей направлена на то, чтобы повысить уровень их личной безопасности. Эффективное обучение детей основам безопасного поведения происходит в творческой, игровой форме. Подобная деятельность особо актуальна накануне летних каникул.

Тематическая неделя, которая была организована конкурсом при поддержке МВД России, преследует цель обучить детей основам правовой грамотности, кибербезопасности, правильного поведения на дорогах и заинтересовать школьников профессией полицейского.

«Большая перемена» — это возможность выиграть призы, среди которых оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в высшие учебные заведения, а также шанс определиться с будущей профессией.

«Россия — страна возможностей» представляет собой открытую площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и соцактивистами.