РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 24 мая. В Дзержинском на турнире по дзюдо памяти первого главы округа Виктора Доркина выполнившим нормативы нового спортивного разряда спортсменам повязали новые пояса. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Память первого главы города Дзержинского Виктора Ивановича Доркина почтили в минувшие выходные традиционным турниром. В этом году эти соревнования проходили в 22-й раз и собрали на татами спортшколы «Союз» более 140 юных дзюдоистов 2006-2007 годов рождения из семи регионов России.

«Подмосковье — спортивный регион, а Дзержинский — спортивный город, и этот турнир лишнее тому подтверждение», — сказал Жук.

Первый заместитель главы города Евгений Забойкин приветствовал присутствующих и напомнил, что Виктор Доркин не случайно выбрал дату проведения турнира, поскольку 22 мая Николо-Угрешский монастырь отмечает престольный праздник — День Святителя Николая.

«К сожалению, пандемия вносит свои корректировки, и сегодня мы не можем принять наших друзей из других стран, но, к счастью, можем провести наш спортивный праздник на муниципальном уровне», — пояснил Забойкин.

По традиции воспитанникам спортшколы «Союз», выполнившим нормативы на присвоение спортивного разряда, вручили классификационные книжки и повязали новые пояса. Оранжевые, соответствующие первому юношескому разряду по дзюдо, получили Мария Калинина, Василина Левина, Джамалутдин Махлаев, Сергей Мудраков и Владислав Столбовенко. Зеленые, за второй спортивный разряд по дзюдо, — София Соболева, Елизавета Шишкова и Андрей Лобков. Второй спортивный разряд по самбо был присвоен Елизавете Петровой и Анастасии Тулукиной.

Всем участникам соревнований организаторы вручили памятные вымпелы с символикой турнира. В завершении церемонии награждения спортсмены порадовали гостей яркими показательными выступлениями с элементами акробатики и бросками. Далее спортсмены перешли к борьбе, которая проходила на двух татами.