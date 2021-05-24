РИАМО - 24 мая. Правительство Московской области в среднем потратило 83,26 тыс. рублей на социальное обслуживание населения из консолидированного бюджета в расчете на одного жителя в 2020 году, сообщает РИА Новости.

В расчет включены расходы на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику, которая включает расходы на пенсионное обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрану семьи и детства и другие вопросы в области социальной политики.

На первом месте статистики находится Москва (124,76 тыс. руб.), на втором месте – Сахалинская область (107,68 тыс. руб.), на третьем – Санкт-Петербург (107,58 тыс. руб.). Снижение на 4,3% было только в Ненецком автономном округе.

Московская область заняла седьмую строчку. Средние траты на жителя в социальной сфере выросли в прошлом году на 15,6%. Потраченная сумма составляет 65,2% от консолидированного бюджета в 2021 году. Также эта доля является средней по стране.

Суммарные бюджеты всех субъектов России увеличились на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты связывают это большими расходами на борьбу с пандемией коронавируса. Суммарные расходы по стране на образование составили 22,8% от общего бюджета, социальная политика – 21,3%, здравоохранение – на 12,9%.

При этом расходы на здравоохранение выросли на 71,5%, на социальную политику – на 23,6%, на физкультуру и спорт – на 13,4%, на образование – на 5,8%, на культуру и кино – на 1,2%. При этом ситуация по регионам очень неравномерная, а отличия в бюджетах субъектов значительные.

Эксперты считают, что в 2021 году стоит ожидать снижение темпов роста социальных расходов из-за улучшения ситуации с Covid-19.

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