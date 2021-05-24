РИАМО - 24 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов России по упоминаемости в соцмедиа за апрель 2021 года, рейтинг составлен с учетом сообщений в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других соцсетях, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

Воробьев занял третье место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Радий Хабиров (Башкортостан) и Вячеслав Гладков (Белгородская область).

Так, в соцсетях обсуждали заявление Воробьева о том, что в Подмосковье запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры.

Кроме того, в соцсетях обсуждали специальную программу «Коммунальный бонус», которую анонсировал Воробьев. Данная программа позволит жителям региона возвращать часть коммунальных платежей в виде скидок и бонусов.

Помимо этого, обсуждали поручение Воробьева заменить в многоквартирных домах Московской области лифты старше 20 лет.

Для составления данного рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, других форумах и блогах.