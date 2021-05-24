РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мая. За оставленный на остановках общественного транспорта мусор жителей поселков Люберец будут штрафовать, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Все, что касается поселков, особенно навалов мусора на остановках - зона отвественности замглавы Николая Покацкого, но этот мусор оставляют местные жители - это зона отвественности замглавы Залимхана Гаджиева. Ставьте ловушки, указатели, вылавливайте и штрафуйте, потому что у нас кошмар, что происходит в поселках», - отметил Ружицкий.

По его словам, к этой работе надо привлекать сотрудников территориального управления, но их работа пока не организована.