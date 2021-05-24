РИАМО - 24 мая. В столице Северо-Восточную хорду достроили на 80%, движение открыли по шести участкам, продолжают активно строить участки между Открытым и Ярославским шоссе, от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Закончить первое звено планируем в июле будущего года, а сложнейшую развязку на пересечении с проспектом Мира достроим в марте 2022 (года -ред.)», — сказал Бочкарев в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, более чем наполовину готова и Южная рокада, три важных участка трассы введены, а остальные строятся.

«Кипят работы и на стройплощадках будущей Юго-Восточной хорды. Как только по хордам и рокаде откроется полноценное движение, заметно разгрузятся и Третье транспортное кольцо, и МКАД, и вылетные магистрали, и дороги районного значения», — добавил Бочкарев.

Ранее он сообщал, что система хордовых магистралей положительно повлияет на транспортную ситуацию в 73 районах Москвы.

«В городе появится множество новых маршрутов благодаря строительству поперечных связей. Это позволит разгрузить крупные трассы, а люди станут тратить меньше времени на локальные поездки», – пояснил Бочкарев.

Строительство системы хордовых магистралей Москвы — самый крупный дорожно-транспортный проект города. Система будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады и станет ключевым элементом нового дорожного каркаса мегаполиса. Все работы планируется закончить в 2023 году.

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