РИАМО - 24 мая. Количество вызовов на единый номер спасения 112 от жителей и гостей Московской области за прошедшую неделю составило более 230 тыс. Вызовы экстренного реагирования — порядка 100 тыс., вызовы комплексного реагирования — более 16 тыс. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Центр 112».

Более 71% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, 24% — полиции и ГИБДД, остальные 5% — службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

С начала года операторы системы-112 Московской области получили 15 тыс. вызовов, адресованных аварийной службе газовой сети. Все обращения оперативно передаются в центральную диспетчерскую службу АО «Мособлгаз», которая направляет специалистов для устранения аварийной ситуации.

Согласно статистике, чаще всего жители сообщали о запахе газа, неисправности газового оборудования и перепаде давления. Специалисты газовой службы напоминают жителям и гостям региона об обязательном соблюдении техники безопасности при использовании газового оборудования.

При появлении в помещении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, выйти из загазованного помещения и вызвать аварийную службу. Посмотреть движение бригады аварийной службы газовой сети на вызов можно на интерактивной карте в мобильном приложении «112 МО».

Приложение также позволяет видеть движение бригады скорой медицинской помощи, знать, где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте, вызвать врача на дом, оперативно сообщить о происшествии, вызвать необходимые экстренные службы, отправлять операторам фото и видео с места происшествия и многое другое.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.