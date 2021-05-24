«Мы уже более 7,5 тыс. объектов приняли. <...> Оборудование должно сначала попасть в казну муниципалитета, а дальше у нас есть схема, по которой оно передается уже в территориальную снабжающую сетевую организацию», – сказал Самарин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.