РИАМО - 24 мая. Программа по передаче бесхозного имущества в Подмосковье заканчивается в 2022 году, всего сетевым организациям планируется передать свыше 2,7 тыс. объектов, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Лучшими органами самоуправления по постановке объектов на учет стали городские округа Мытищи, Одинцовский, Дубна, Химки, Серпухов, Электросталь и Павловский Посад.
По факту до 2021 года количество принятого оборудование составило 7615 единиц, программа по приемке бесхозного оборудования завершится в 2022 году. Объем объектов, которые планируется принять в 2021-2022 годах, составляет 2711 единиц.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии