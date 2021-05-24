В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из важных задач, которые она решает — застройка промышленных зон, так называемого «ржавого пояса» столицы, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Свиблово», расположенная на северо-востоке столицы.

Перспективы для застройки

Промзона «Свиблово» площадью 72,27 га расположена на северо-востоке столицы в районах Бабушкинский и Свиблово. С центром и другими районами ее связывают улицы Енисейская и Кольская. В шаговой доступности находится одноименная станция метро.

На сегодняшний день на территории промзоны находятся шесть перспективных площадок для выхода в реализацию, рассказывает генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталья Кузнецова. Они расположены по адресам: ул. Снежная, д. 20; ул. Ивовая, д. 8; ул. Кольская, д. 1; ул. Кольская, д. 12-14; ул. Русанова, д. 6; Территориальная зона №1 Свиблово КРТ.

Как отмечает эксперт, в данной локации востребовано жилье массового сегмента. В реализации находится масштабный проект комфорт-класса — ЖК на улице Кольская, д. 8 (ПИК), на нулевом цикле с отделкой. Средневзвешенная цена (СВЦ) квадратного метра составляет 297,5 тыс. рублей при средней цене квартиры 7,2 млн рублей. СВЦ на вторичном рынке в этом районе составляет 270 тыс. рублей.

Проект планировки территории промышленной зоны № 52а «Свиблово» до настоящего времени не утвержден, поясняет управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. Помимо строящегося ЖК, на улице Кольской (вл. 7) будет построен стартовый дом для переселения по программе реновации.

«Вся жилая застройка будет обеспечена необходимой инфраструктурой, в том числе школами и детскими садами. Кроме того, в северной части промзоны (ул. Искры, вл. 29–31) запланировано размещение складского комплекса», — резюмирует Коркка.

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Экологически благоприятный и уютный район

сайт мэра Москвы, Юлия Иванко

«Территория промзоны «Свиблово» — это экологически благоприятная локация, обладающая большим потенциалом полиструктурной жилой застройки», — считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Участок имеет удобное сообщение с важными транспортными артериями города. Рядом расположена станция метро «Свиблово» и проходит Ярославское шоссе, что обеспечивает высокую пропускную способность и проницаемость территории.

Эксперт особенно отмечает богатый природно-ландшафтный потенциал этого места. Ключевой особенностью участка он считает тот факт, что промзона непосредственно примыкает к парку «Яуза» и акватории одноименной реки.

«При комплексном благоустройстве территории жилая среда станет насыщенной и привлекательной для потенциальных жильцов новых домов. Кроме того, близость «легких» Москвы, таких как Главный ботанический сад, национальный парк «Лосиный остров», также способствует созданию образа экологически благоприятного жилого района», — говорит Стариков.

В целом он характеризует «Свиблово» как практически идеальную локацию для создания уютной и комфортной жилой среды.

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Вдали от точек притяжения

Из недостатков реорганизуемой промышленной зоны Надежда Коркка отмечает, прежде всего, наличие в ее границах завода строительных материалов, который относится к «грязным» производствам. Помимо этого, при планировании застройки эксперт рекомендует учесть необходимость сохранения электродепо метрополитена «Свиблово» и двух районных тепловых станций.

Транспортную доступность промзоны специалисты компании «Метриум» оценивают как недостаточную.

«Ближайшая станция метро («Свиблово») находится примерно в полутора километрах, а пропускной способности улиц Кольская, Ленская, Искры и Радужная с учетом планируемой застройки будет явно недостаточно», — уверена Коркка.

Эксперт прогнозирует, что размещение в северной части промзоны складского комплекса негативно скажется как на транспортной ситуации, так и на комфортности проживания.

«В целом план реорганизации промзоны Свиблово выглядит достаточно гармоничным и продуманным. Здесь будут жилые дома, достаточное количество промышленных и офисных объектов, а также вся необходимая инфраструктура с учетом дальнейшей застройки», — комментирует директор направления «Инжиниринг» Группы компаний SRG Алексей Ефанов.

Однако эта территория, по его словам, находится вдалеке от точек притяжения горожан, а в ее пределах пока не предусмотрено создание крупных ТРЦ или рекреационных зон.

«Было бы удачным решением, например, предусмотреть променад к реке Яузе с обустройством набережной, что значительно повысило бы привлекательность бывшей территории промзоны для проживания», — рекомендует Ефанов.

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